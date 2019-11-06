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Фото: Администрация Рязани
Рязанским предприятиям предложили поучаствовать в выставке креативных елок, об этом сообщили на
Конкурс стартует с 7 декабря и продлится до 7 января 2020 года. Арт-елки разместят на Лыбедском бульваре в рамках проекта «Рязань — Новогодняя столица России 2020».
Рязанским организациям предлагается представить елку, которая будет отражать специфику их деятельности, говорится в сообщении.
Подать заявку необходимо до 20 ноября. Подробные условия конкурса на
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Trade in — это замена старого имущества на новое с доплатой.