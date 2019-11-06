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Утром в среду, 6 ноября, на пяти рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщила
Из-за ремонта на водопроводе до 16:00 воды не будет по следующим адресам:
До 17:00 воды не будет в домах 12, 12 корпус 1, 12 корпус 2, 12 корпус 3, 12 корпус 4, 10 корпус 1, 10 корпус 2 по улице Сенной.
После окончания работ воду дадут в домах 17, 17-а, 19, 19-а, 54 по улице Старореченской.
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