За месяц в работе рязанских таксистов нашли более 20 нарушений

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За месяц в работе рязанских таксистов нашли 22 нарушения. Об этом
В октябре специалисты отдела контроля такси вместе с полицейскими провели восемь рейдов. Как оказалось, восемь водителей работали без разрешения, еще два нарушали налоговое законодательство. На десяти машинах такси не было опознавательного знака.
«Кроме того, при проведении плановых проверок за нарушение требований перевозок пассажиров составлено два акта на водителей легкового такси», — отметили в минтрансе.
Наибольшее количество правонарушителей зарегистрированы в сервисах заказа такси «Максим» (шесть), «Везет» и «Яндекс.Такси» (по два).
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