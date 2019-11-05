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В Рязани осудили банду из 15 наркоторговцев. Об этом
С конца 2016 года злоумышленники при помощи интернета торговали наркотиками на территории Рязанской, Московской, Липецкой, Белгородской и Ростовской областей. Их поймали в конце 2017 года.
Подсудимых признали виновными по части 3 статьи 30, частям 4 и 5 статьи 228.1, части 2 статьи 210 УК. Членам банды назначили от четырех до шести лет тюрьмы.
Приговор не вступил в законную силу.
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