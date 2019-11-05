В центре Рязани закрыли подпольное казино

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Фото: УМВД по Рязанской области
В центре Рязани закрыли казино. Оно находилось в подвале дома на улице Семинарской,
На входе в помещение установили камеры видеонаблюдения. Попасть внутрь можно было, позвонив на специальный номер телефона.
Оперативники нашли 12 комплектов электронного оборудования. Технику изъяли, ее направят на экспертизу. После этого решат вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 171.2 УК («Незаконная организация или проведение азартных игр»). Владельцев казино ищут.
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Trade in — это замена старого имущества на новое с доплатой.