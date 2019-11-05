Рязанцы проголосовали за установку памятника Слюсарю на улице Ленина

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Рязанцы проголосовали за установку памятника Герою Советского Союза Альберту Слюсарю на улице Ленина. Соответствующий опрос завершился на сайте мэрии.
В голосовании поучаствовали 157 человек, больше половины из которых поддержали установку памятника в сквере около бывшего кинотеатра «Родина» на улице Ленина.
Также участники опроса часто предлагали разместить монумент на площади Маргелова и рядом с десантным училищем.
Еще один вариант от мэрии — сквер на пересечении улиц Радищева и мэрии занял четвертое место, пятое — Мемориальный парк.
Справка:
Слюсарь родился в амурском селе Среднебелая в 1939 году. После школы поступил в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и служил в ВДВ. После войны в Афганистане он 12 лет возглавлял рязанское училище ВДВ. Герой СССР, генерал-лейтенант Воздушно-десантных войск
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