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12:44, 5 ноября 2019 308
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Рязанцы проголосовали за установку памятника Слюсарю на улице Ленина

Рязанцы проголосовали за установку памятника Слюсарю на улице Ленина

Рязанцы проголосовали за установку памятника Герою Советского Союза Альберту Слюсарю на улице Ленина. Соответствующий опрос завершился на сайте мэрии.

В голосовании поучаствовали 157 человек, больше половины из которых поддержали установку памятника в сквере около бывшего кинотеатра «Родина» на улице Ленина.

Также участники опроса часто предлагали разместить монумент на площади Маргелова и рядом с десантным училищем.

Еще один вариант от мэрии — сквер на пересечении улиц Радищева и мэрии занял четвертое место, пятое — Мемориальный парк.

Справка:

Слюсарь родился в амурском селе Среднебелая в 1939 году. После школы поступил в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и служил в ВДВ. После войны в Афганистане он 12 лет возглавлял рязанское училище ВДВ. Герой СССР, генерал-лейтенант Воздушно-десантных войск умер в 2017 году.


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