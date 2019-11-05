Альфа-банк начал расследование после утечки данных клиентов

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Альфа-банк начал внутреннее расследование после утечки данных клиентов. Об этом во вторник, 5 ноября,
На момент публикации новости известно о незаконном распространении информации о 15 пользователях. Отмечается, что их счетам ничто не угрожает.
Ранее
В конце октября появлялись сведения об утечке данных клиентов
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ квартире в Приокском загорелся мусор — МЧС
|
cледующая новость →Вратарь ХК «Рязань» станцевал макарену после победы над «Динамо»
Жители обслуживаемых домов должны проголосовать и решить, оставить общепринятую схему зимней уборки дворов или изменить условия оплаты.