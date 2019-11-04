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21:37, 4 ноября 2019 241
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В России начнут штрафовать за производство и продажу порошкового алкоголя

В России начнут штрафовать за производство и продажу порошкового алкоголя

Фото: Pixabay.com

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым вводятся штрафы до полумиллиона рублей за производство и сбыт порошкового алкоголя, говорится на официальном правовом портале.

Для граждан размер штрафа составит от 5 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 50 тысяч рублей, для компаний — от 200 до 500 тысяч рублей.

Регулировать данную сферу будут Роспотребнадзор и Росалкогольрегулирование, которые в случае надобности возбуждаемые дела будут передавать арбитражным судам.

Проект закона ранее был разработан правительством РФ, убеждённым во вреде порошкообразной спиртосодержащей продукции.


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