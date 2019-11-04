В России начнут штрафовать за производство и продажу порошкового алкоголя

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Президент России Владимир Путин подписал закон, которым вводятся штрафы до полумиллиона рублей за производство и сбыт порошкового алкоголя, говорится на официальном правовом портале.
Для граждан размер штрафа составит от 5 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 50 тысяч рублей, для компаний — от 200 до 500 тысяч рублей.
Регулировать данную сферу будут Роспотребнадзор и Росалкогольрегулирование, которые в случае надобности возбуждаемые дела будут передавать арбитражным судам.
Проект закона ранее был разработан правительством РФ, убеждённым во вреде порошкообразной спиртосодержащей продукции.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ центре Рязани произошло массовое ДТП с микроавтобусом
|
cледующая новость →Путин уволил более десяти генералов СКР, МВД и МЧС
Trade in — это замена старого имущества на новое с доплатой.