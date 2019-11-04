«М.Видео» оштрафовали на миллион за кладовщика, поигравшего в еще не вышедшую игру

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Российскую торговую сеть «М.Видео» оштрафовали на миллион рублей из-за того, что кладовщик одного из магазинов забрал со склада диск с еще не вышедшей игрой Death Stranding Хидео Кодзимы и поиграл в нее дома со своего аккаунта на PlayStation, пишет
В соцсети опубликован скриншот корпоративной рассылки ритейлера. В сообщении, подписанном менеджером Натальей Завьяловой, говорится, что сотрудник уже вычислен и будет уволен, а сама компания понесла «репутационные потери». По данным некоторых СМИ, торговую сеть оштрафовали на миллион рублей.
Также менеджер обратилась к директорам всех магазинов «М.Видео» с требованием спрятать все копии игры от сотрудников до ее официального поступления в продажу.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ День народного единства Рокотянская пожелала рязанцам сил и энергии
|
cледующая новость →На пожаре в Сасове погибли два человека
Сообщения о том, что муж угрожал убить или избил свою жену на почве бытового конфликта — явление в сводках российских новостей повседневное. Лента RZN.info — не исключение.