В Рязани контролер маршрутки высадила девочку из-за потерянного проездного

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Фото: © RZN.info / Антон Насонов
В Рязани контролер маршрутки высадил девятилетнюю девочку из-за потерянного проездного. Об этом RZN.info рассказала мать ребенка.
По словам женщины, школьница потеряла проездной, а деньги потратила на булочку. Девочка пытался поехать домой на маршрутке №53.
«Оказалась с пустым карманом перед лицом „тетки“ из маршрутки. И женщина, собирающая за проезд, высадила девочку на следующей остановке, — пояснила мать. — Она побоялась, что ее опять высадят, пошла пешком с рынка в Дашково-Песочне до ДРП-5».
По словам рязанки, ребенок нес рюкзак с набором учебников и сменку для физкультуры.
Напомним, весной рязанский маршрутчик
© RZN.info
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.