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В субботу, 30 ноября, На Северной окружной легковушка врезалась в лесовоз и снесла ограждение. Видео опубликовали в
На кадрах видно, что после удара «десятку» развернуло на 360 градусов.
Машина получила серьезные повреждения.
Официальной информации о произошедшем нет. Информация уточняется.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.