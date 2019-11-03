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10:18, 3 ноября 2019 148
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Терпеть или нет? Куда в Рязани жертвы домашнего насилия могут обратиться за помощью

Терпеть или нет? Куда в Рязани жертвы домашнего насилия могут обратиться за помощью

В конце октября в редакцию RZN.info пришло письмо, в котором отправитель рассказал об избиении мужем своей жены на глазах у детей. Циничному журналисту, на первый взгляд могло показаться, что ситуация заурядная. Однако человеком, избившим жену, оказался клирик Казанского женского монастыря Владимир Покровский.

И дело получило огласку не только в рязанских СМИ, но и далеко за пределами региона.

В интервью журналистам пострадавшая Любовь Покровская рассказала, что является инвалидом, и что терпела побои мужа-тирана на протяжении нескольких лет. Последний раз, в октябре, священник избил ее с особой жестокостью. «Он ее ногами бил, об стену головой, швырял как тряпочку. Она ростом менее 150 см и весит менее 50 кг. Орал, что задушит. У нее синяки, гематомы по всему телу, сломан нос и сотрясение мозга», — рассказал RZN.info родственник пострадавшей. На следующий день после публикаций в рязанских СМИ Владимира Покровского временно отстранили от службы, его супруга обратилась в полицию и, скрывшись от мужа-тирана, стала готовиться к разводу.

Тем временем сообщения о том, что муж угрожал убить или избил свою жену на почве бытового конфликта — явление в сводках российских новостей повседневное. Лента RZN.info — не исключение.

Полный текст статьи читайте в разделе «Публикации»


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