Терпеть или нет? Куда в Рязани жертвы домашнего насилия могут обратиться за помощью

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В конце октября в редакцию RZN.info пришло письмо, в котором отправитель рассказал об
И дело получило огласку не только в рязанских СМИ, но и далеко за пределами региона.
В интервью журналистам пострадавшая Любовь Покровская рассказала, что является инвалидом, и что терпела побои мужа-тирана на протяжении нескольких лет. Последний раз, в октябре, священник избил ее с особой жестокостью. «Он ее ногами бил, об стену головой, швырял как тряпочку. Она ростом менее 150 см и весит менее 50 кг. Орал, что задушит. У нее синяки, гематомы по всему телу, сломан нос и сотрясение мозга», — рассказал RZN.info родственник пострадавшей. На следующий день после публикаций в рязанских СМИ Владимира Покровского временно отстранили от службы, его супруга обратилась в полицию и, скрывшись от мужа-тирана, стала готовиться к разводу.
Тем временем сообщения о том, что муж угрожал убить или избил свою жену на почве бытового конфликта — явление в сводках российских новостей повседневное. Лента RZN.info — не исключение.
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