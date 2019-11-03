Терпеть или нет? Куда в Рязани жертвы домашнего насилия могут обратиться за помощью

В конце октября в редакцию RZN.info пришло письмо, в котором отправитель рассказал об избиении мужем своей жены на глазах у детей. Циничному журналисту, на первый взгляд могло показаться, что ситуация заурядная. Однако человеком, избившим жену, оказался клирик Казанского женского монастыря Владимир Покровский. И дело получило огласку не только в рязанских СМИ, но и далеко за пределами региона.

В интервью журналистам пострадавшая Любовь Покровская рассказала, что является инвалидом, и что терпела побои мужа-тирана на протяжении нескольких лет.

Последний раз, в октябре, священник избил ее с особой жестокостью. «Он ее ногами бил, об стену головой, швырял как тряпочку. Она ростом менее 150 см и весит менее 50 кг. Орал, что задушит. У нее синяки, гематомы по всему телу, сломан нос и сотрясение мозга», — рассказал RZN.info родственник пострадавшей.

На следующий день после публикаций в рязанских СМИ Владимира Покровского временно отстранили от службы, его супруга обратилась в полицию и, скрывшись от мужа-тирана, стала готовиться к разводу.

Почему об этом не принято говорить?

Тем временем сообщения о том, что муж угрожал убить или избил свою жену на почве бытового конфликта — явление в сводках российских новостей повседневное. Лента RZN.info — не исключение.

Вот несколько примеров только за последние пару месяцев: « Пьяный рязанец угрожал убить свою жену ножом », « В Ряжске пьяный мужчина угрожал убить супругу за упреки », « Рязанец едва не убил пасынка, вступившегося за мать », « Житель Михайловского района чуть не убил жену бензотриммером », « В Шацке полиция утихомирила мужчину, угрожавшего зарезать жену ».

«Женщины стесняются говорить о том, что происходит в семье до тех пор, пока ситуация не доходит до критической точки»

Директор комплексного центра социального обслуживания населения «Семья» Оксана Артемкина отмечает, что очень редко жертвы домашнего насилия заявляют в полицию.

«Наверное, люди боятся огласки, потому что для них общественный резонанс имеет большое значение. Они боятся рассказать, что живут с тираном, что подвергаются насилию, что их будут осуждать и косо смотреть. Они думают, что надо терпеть, надо как-то с этим жить», — рассуждает Артемкина.

Собеседница отмечает, что женщины стесняются говорить о том, что происходит в семье до тех пор, пока ситуация не доходит до критической точки и о ней в полицию не заявят родственники потерпевшей или, например, соседи, либо пока насилие не коснется детей.

При этом завотделением помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, центра социального обслуживания населения «Семья» Вероника Васильева добавляет, что женщины редко обращаются еще и потому, что заявление в полицию — это кратковременная мера. «Через три часа мужа выпустят из полиции, и все начнется по-новому. К тому же, ему выпишут штраф. А штраф — это минус из семейного бюджета».

Потому для российской общественности обсуждение темы семейно-бытового насилия по-прежнему является актуальным.

Сама виновата?

Насилие принято разделять на психологическое, экономическое, физическое и сексуальное. «Психологическое и физическое насилие — наиболее частые причины, по которым к нам обращаются женщины. Экономическое и сексуальное — об этом женщины очень редко рассказывают, но оно есть», — отмечает завотделением помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, центра «Семья» Вероника Васильева.

В ответ на вопрос — можно ли заранее узнать, что твой будущий муж или вторая половина — тиран — Васильева поясняет, в большинстве случае нельзя, но есть более примитивные случаи, по которым это можно определить.

«На первом этапе он устанавливает контроль над женщиной и в чем-то начинает ее ограничивать. Например, может запретить встречаться с подругами, друзьями, говорить о том, что юбка очень короткая, накрасилась сильно или прическа не нравится. Из-за влюбленности женщина может принять это за заботу. Но со временем первая влюбленность проходит, образуется семья и начинаются ограничения не только в длине юбки, а придирки перерастают в угрозы», — отмечает специалист центра.

Вероника Васильева уверяет, что если домашнее насилие случилось раз или два, то его уже не остановить. «Мы приводим примеры и доводы в пользу того, что обещание мужчины — больше не бить — это миф. Но многие женщины хотят в него верить и в 90% случаев снова возвращаются к своему обидчику», — с досадой заключает Васильева.

Бег по кругу проблем

По мнению специалистов центра «Семья», наиболее незащищенной категорией являются женщины с маленькими детьми. В этом случае существует экономическая зависимость, характеризующаяся отсутствием работы, возможности сменить жилье, привязкой к конкретному детскому саду, школе, району. Низкие детские пособия не позволяют матери одной содержать ребенка. В некоторых случаях женщины, в принципе, не имеют опыта работы.

Кроме того, по словам директора центра «Семья» Оксаны Артемкиной, у женщин, страдающих от насильников в семье, низкая самооценка, и существует психологическая зависимость.

«Тиран ее подавляет, у женщины вырабатывается комплекс неполноценности, ей кажется, что она уже не сможет построить гармоничную семью, думает, что лучше в ее жизни уже не будет. Но чтобы что-то изменить, нужен характер, внутренний стержень», — считает Артемкина.

Она добавляет, что домашнему насилию подвергаются женщины не только из неблагополучных семей, но и успешные, имеющие высокий социальный статус.

«Как правило, родственники, друзья и знакомые часто могут и не подозревать о том, что в семье происходит насилие», — добавляет собеседница. Как и большинство, эти женщины боятся общественного порицания, осуждения, потому что обязательно найдутся те, кто скажет: «сама виновата», «бьет значит любит», «терпи, у тебя дети».

Оксана Артемкина уверяет, что терпеть нельзя ни в коем случае, особенно когда в семье есть дети. «Когда ребенок видит, что папа бьет маму, он не только испытывает стресс, у него еще закладываются нормы поведения. Если он постоянно будет жить в таких условиях, то ему будет казаться, что так живут все. Ребенок станет агрессивным, тревожным, начнутся проблемы со здоровьем, будет страдать учеба. Такие дети, как правило, замкнутые, у них мало друзей, потому что, становясь старше, они не хотят это ни с кем обсуждать, не хотят, чтобы одноклассники или кто-то еще знал о том, что происходит в их семье. Возникает целый круг проблем», — подчеркивает директор Центра.

А что закон?

В настоящее время Госдума готовит законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия», в котором предлагается ввести понятие «домашнее насилие» и меры, направленные на защиту жертв, пострадавших от него.

В частности, речь идет о введении охранных ордеров или, другими словами, запретов на приближение; о введении административной и уголовной ответственности за нарушение этих охранных предписаний, а также развитие системы временных убежищ, жилищ для жертв домашнего насилия.

Законопроект о семейно-бытовом насилии уже вносился в Госдуму в 2016 году. Тогда он не прошел предварительного обсуждения и его вернули на доработку с формулировкой «для выполнения требований Конституции Российской Федерации».

В рабочую группу по разработке законопроекта, созданную Советом по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России, вошла политолог, доцент кафедры государственного управления института общественных наук РАНХиГС Екатерина Шульман.

Выступая на парламентских слушаниях в Госдуме 21 октября 2019 года, посвященных теме «Предупреждения преступлений в сфере семейно-бытовых отношений», она рассказала , что сейчас Россия по-прежнему находится на первом месте среди развитых стран по количеству убийств на 100 тысяч населения и значительная часть этих убийств происходит именно в семье между близкими людьми.

«Домашнее насилие отличается тремя основными свойствами: системность (повторяемость), латентность (скрытость) и эскалация. Главная опасность насилия в том, что оно очень быстро прогрессирует», — сказала Шульман.

Спикер подчеркнула, что аналогичные меры, введенные в Казахстане, привели к снижению подобных преступлений на 35% и снижению числа убийств.

Куда бежать, когда совсем некуда

Одно из таких убежищ, о которых говорится в законопроекте, находится в Рязани на улице Чкалова, дом № 66 — это комплексный центр социального обслуживания населения «Семья». Здесь женщины, подвергшиеся домашнему насилию, вместе с детьми могут обрести не только временное убежище сроком до полугода, но и получить бесплатную психологическую и юридическую помощь.

«Центром подготовлена программа, по которой с женщинами работают психологи, юристы. Они ведут разъяснительную работу, проговаривают их права и обязанности, психолог призывает отстаивать интересы своего ребенка и себя в том числе как личности», — рассказывает директор центра Оксана Артемкина.

Психологическую помощь в центре оказывают не только матери, но и ребенку, ставшему свидетелем домашнего насилия. «Психолог работает с ним, чтобы он вырос и сформировался нормальным человеком, и потом сам не стал также относиться к своей супруге, или девочка, которая видит, как к маме относится папа, не принимала это за норму», — рассказывает Артемкина.

Для женщин, подвергшихся домашнему насилию и оказавшихся в трудной жизненной ситуации, создана группа « Мы против насилия!» , а также оказывается анонимная консультация квалифицированных специалистов по телефонам: +7 (900) 606-67-87 , 27-63-06, 27-62-99 (Прием звонков: понедельник-пятница с 09:00—18:00 ).

Без суда и следствия

И хотя законопроект о профилактике семейно-бытового насилия еще не готов, но уже есть те, кто считает, что инициатива имеет «откровенно деструктивный характер». По мнению противников проекта, «закон позволит запретить гражданам общение с членами своей семьи и доступ к своему жилью по охранному ордеру (предписанию) при наличии неких „данных“ об имевшем место факте насилия в семье».

«Охранный ордер может быть выдан без суда и следствия незамедлительно при получении от любых лиц „данных“ о факте „семейного насилия“, в том числе против воли пострадавшего. Нарушение ордера грозит арестом. То есть желание супруга помириться с супругой может обернуться тюрьмой», — сообщает ИА REGNUM .

Директор центра «Семья» Оксана Артемкина считает, что необходимо в первую очередь разобраться, что является домашним насилием. «Домашним насилием бывает еще и эмоциональное, когда супруг или вторая половина использует психологическое давление, жить от этого тоже становится невыносимо в семье», — отмечает собеседница.

При этом она добавляет, что закон не сможет выделить и оградить каждую категорию. «Взять, например, семью, в которой произошел конфликт, женщина на эмоциях обратилась в полицию, написала заявление, а через два дня они с мужем помирились, но он уже с охранным ордером… В законе нужно четко обозначить, какие конкретно случаи будут под это попадать», — рассуждает Артемкина.