Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:49, 29 ноября 2019 375
 0    0

В мусорный ящик рязанского приюта подкинули восемь щенков

В мусорный ящик рязанского приюта подкинули восемь щенков

В мусорный ящикчастного рязанского мини-приюта «Путь домой» подкинули восемь щенков. В приюте выявили энтерит (заболевание, которое вызывает воспаление тонкий кишки), животных принять не могут, им нужен дом. Об этом рассказала волонтер Кристина Осьмухина.

«Платная передержка для восьми щенков по самым скромным подсчетам это десятки тысяч рублей (минимум 800 будут стоить просто сутки проживания + корм + прививки + визит в клинику + обработки от паразитов «блохи ходят по ним пешком и толпами), — написала женщина (орфография и пунктуация автора — прим. ред.). — Мы даже на котенка сегодня не смогли и 1000 набрать… а тут десятки».

Подробности по телефону: 8 9610 11 00 22 (Кристина Осьмухина).

Деньги на передержку можно перевести:

Номер карты СБ 546+7 (953) 001-33-03192

Tinkoff 5536+7 (913) 816-50-7251

PayPal +7 (961) 011-00-22@mail.ru

ЯК 410017047748053

qiwi.com/p/+7 (961) 011-00-22


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
Успеть до 2 декабря. У рязанцев осталась неделя для оплаты налогов на недвижимость и транспорт

Успеть до 2 декабря. У рязанцев осталась неделя для оплаты налогов на недвижимость и транспорт

По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:27, 20 ноября 2019 6 505
Названы новые цены на получение медсправок для рязанских водителей 5
10:11, 20 ноября 2019 3 856
В рязанских больницах выстроились очереди из-за резкого подорожания медсправок для водителей 7
13:58, 22 ноября 2019 1 193
В ночь на субботу в Рязанской области похолодает до -15 градусов
20:42, 24 ноября 2019 2 319
Дочь подозреваемого в заказном убийстве рязанского бизнесмена Громова опровергла информацию о произошедшем
17:34, 23 ноября 2019 4 485
Церковь в Рязанской области выставили на продажу на «Авито» 1
Все новости
Голосования

Какой персонаж новогодней столицы 2020 вам нравится больше всего?

Окончание опроса: 5.12.2019
Архив голосований
Форум