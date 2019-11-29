В мусорный ящик рязанского приюта подкинули восемь щенков

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В мусорный ящикчастного рязанского мини-приюта «Путь домой» подкинули восемь щенков. В приюте выявили энтерит (заболевание, которое вызывает воспаление тонкий кишки), животных принять не могут, им нужен дом. Об этом рассказала волонтер
«Платная передержка для восьми щенков по самым скромным подсчетам это десятки тысяч рублей (минимум 800 будут стоить просто сутки проживания + корм + прививки + визит в клинику + обработки от паразитов «блохи ходят по ним пешком и толпами), — написала женщина (орфография и пунктуация автора — прим. ред.). — Мы даже на котенка сегодня не смогли и 1000 набрать… а тут десятки».
Подробности по телефону: 8 9610 11 00 22 (
Деньги на передержку можно перевести:
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.