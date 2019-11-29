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В Канищеве маршрутка протаранила ограждение, фотография аварии появилась в группе «
ДТП произошло в четверг, 28 ноября, на улице Интернациональной около дома №10.
На кадрах видно, что маршрутка №53 въехала в ограждение.
Подробности уточняются.
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В магазинах уже начали продавать искусственные елки.