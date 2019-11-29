На Лондонском мосту мужчина напал с ножом на прохожих

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В пятницу, 29 ноября, в здании рядом с Лондонским мостом мужчина напал с ножом на прохожих, передает РИА Новости.
Отмечается, что ранены несколько человек. Нападавшего задержали.
По данным телеканала
Подробности инцидента пока не приводятся.
#londonbridge. Man apparently shot and killed by armed officers on the bridge pic.twitter.com/8oyG1Y7ehN— adam cannon (@adam_cannon) November 29, 2019
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.