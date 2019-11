На Лондонском мосту мужчина напал с ножом на прохожих

В пятницу, 29 ноября, в здании рядом с Лондонским мостом мужчина напал с ножом на прохожих, передает РИА Новости.

Отмечается, что ранены несколько человек. Нападавшего задержали.

По данным телеканала Sky News , пострадавших пятеро.

Подробности инцидента пока не приводятся.

#londonbridge. Man apparently shot and killed by armed officers on the bridge pic.twitter.com/8oyG1Y7ehN