В рязанской поликлинике заменили мебель в зале ожидания

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В рязанской поликлинике № 2 заменили мебель в зале ожидания, сообщили в региональном минздраве.
В больнице установили секции из трех стульев в одном стиле и единой цветовой гамме. Старые места «имели разноплановый вид».
Благодаря установке новой мебели появились дополнительные места для размещения пациентов.
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.