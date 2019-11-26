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В Горроще рязанец выпал из окна. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Инцидент произошел днем в понедельник, 25 ноября, на улице Дзержинского. По предварительной версии, 52-летний мужчина выпал с третьего этажа по неосторожности.
Пострадавшего с травмами доставили в ОКБ.
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В магазинах уже начали продавать искусственные елки.