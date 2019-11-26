На улице Московской сбили 49-летнюю женщину

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Утром в понедельник, 25 ноября, на улице Московской водитель сбил 49-летнюю женщину. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
27-летний рязанец на Audi 100 сбил 49-летнюю женщину, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Женщина получила травмы, с которыми обращалась в больницу. Обстоятельства ДТП уточняются.
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.