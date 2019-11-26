Из «М5 Молла» «эвакуировали» посетителей

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Утром во вторник, 26 ноября, в ТРЦ «М5 Молл» прошли противопожарные учения. Об этом сообщили представители торгового центра.
Там рассказали, что во время учений отрабатывалась эвакуация посетителей.
«Была задействована система противопожарной безопасности здания, запущен их алгоритм работы на случай ЧС», -прокомментировали представители ТРЦ.
Учения прошли до открытия «М5 Молл» для посетителей.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанская епархия накажет священника, припарковавшегося на тротуаре
|
cледующая новость →В Горроще мужчина сбил женщину и увез ее с места ДТП
В магазинах уже начали продавать искусственные елки.