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8:52, 26 ноября 2019 516
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Из «М5 Молла» «эвакуировали» посетителей

Из «М5 Молла» «эвакуировали» посетителей

Утром во вторник, 26 ноября, в ТРЦ «М5 Молл» прошли противопожарные учения. Об этом сообщили представители торгового центра.

Там рассказали, что во время учений отрабатывалась эвакуация посетителей.

«Была задействована система противопожарной безопасности здания, запущен их алгоритм работы на случай ЧС», -прокомментировали представители ТРЦ.

Учения прошли до открытия «М5 Молл» для посетителей.


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