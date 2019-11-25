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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
В Рязань приедет Дед Мороз из Великого Устюга. Об этом глава администрации Елена Сорокина рассказала на встрече с жителями Железнодорожного района в субботу, 23 ноября.
По словам мэра, для рязанцев и гостей города подготовили много сюрпризов. Дед Мороз приедет на открытие «Новогодней столицы», которое запланировано на 7 декабря, а 8 декабря заработает новогодняя деревня в Лесопарке.
«14 декабря Рязань ждет грандиозное спортивное шоу — на площади Ленина выступят спортсмены-экстремальщики со всей страны», — анонсировала Сорокина.
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