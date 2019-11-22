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В центре Рязани столкнулись две легковушки, информация появилась в группе «
ДТП произошло 21 ноября, на площади Театральной. На кадрах видно, как столкнулись две легковушки, на место аварии приехали полицейские.
Очевидцы отмечают, что столкнулись Lada Granta и Audi.
Обстоятельства уточняются.
Фото Павла Петровича
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Мужчина, который сидел за рулем пострадавшей от удара легковушки, рассказал, что весь 2019 год пытается добиться статуса потерпевшего.