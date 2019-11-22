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17:48, 22 ноября 2019 187
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Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 23-24 ноября

Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 23-24 ноября

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В рязанском театре драмы продолжается фестиваль спектаклей о любви «Свидания на Театральной». 23 ноября здесь состоится показ спектакля от московского драматического театра «Бенефис» «Как важно быть SERIYOZNYM». А 24 ноября Мытищинский театр драмы и комедии «ФЭСТ» покажет спектакль по пьесе Эдварда Радзинского «Я стою у ресторана: замуж — поздно, сдохнуть — рано».

В клубе Svoboda 23 ноября выступит рэпер Markul. Кафе «Фонтан» 23 ноября с сольным концертом посетит Ди Курцман — лидер петербургской группы The Dartz. А в клубе Deep 24 ноября впервые с сольным концертом в Рязани выступит Тима Белорусских.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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