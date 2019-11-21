За неделю в Рязанской области подорожали гречка и рыба

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За неделю, с 12 по 18 ноября, в Рязанской области на 3,6% подорожала гречка. Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.
Цена также выросла на:
Подешевели за это время:
Цены на говядину, баранину, масло сливочное, соль, муку пшеничную не изменились.
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