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Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp со смартфонов. Об этом он
По словам Дурова, «уязвимости в WhatsApp будут продолжать выявляться».
Он напомнил, что на этой неделе в мессенджере нашли очередную уязвимость, позволяющую хакерам и спецслужбам получить доступ к личным данным.
Дуров отметил, что потенциальная опасность грозит не только информации, передаваемой через мессенджер, но и данным, хранящимся на устройстве.
По мнению Дурова, WhatsApp не только не защищает сообщения пользователей, но и используется в качестве «троянского коня». Он добавил, что проблема заключается в политике компании Facebook, которой принадлежит WhatsApp.
В связи с этим Дуров призвал пользователей удалить программу со смартфонов.
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