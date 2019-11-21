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9:01, 21 ноября 2019 362
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Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp со смартфонов 1

Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp со смартфонов

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp со смартфонов. Об этом он написал в своем официальном канале в Telegram.

По словам Дурова, «уязвимости в WhatsApp будут продолжать выявляться».

Он напомнил, что на этой неделе в мессенджере нашли очередную уязвимость, позволяющую хакерам и спецслужбам получить доступ к личным данным.

Дуров отметил, что потенциальная опасность грозит не только информации, передаваемой через мессенджер, но и данным, хранящимся на устройстве.

По мнению Дурова, WhatsApp не только не защищает сообщения пользователей, но и используется в качестве «троянского коня». Он добавил, что проблема заключается в политике компании Facebook, которой принадлежит WhatsApp.

В связи с этим Дуров призвал пользователей удалить программу со смартфонов.


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