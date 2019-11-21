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МЧС напомнило рязанцам об опасности выхода на тонкий лед. Сообщение разместила пресс-служба ведомства.
По словам начальника информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС по Рязанской области Дмитрия Гаврикова, в осеннее — зимний период 2017—2018 в регионе утонуло пять человек. В аналогичный период прошлого года удалось не допустить происшествий на воде.
«Лед еще не сформировался, он неоднородный по толщине и в некоторых местах образуются промоины. Мы рекомендуем воздержаться от выхода на лед до тех пор пока его толщина не достигнет 7-10 сантиметров, но даже при таких значениях не стоит забывать об элементарных средствах спасения — веревки и самоспасательных устройствах, толщину льда лучше проверять при помощи пешни», — отметид Гавриков.
Также специалисты отметили, что родители должны рассказать своим детям об опасности игр вблизи водоемов.
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