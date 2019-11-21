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Фото: Администрация Рязани
В среду, 20 ноября, две рязанские дороги приняли после капремонта. Речь идет об участках улиц Старореченской и Связи, сообщил сайт горадминистрации.
Работы выполнили в рамках муниципального контракта по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
На улице Старореченской отремонтировали проезжую часть, тротуары, съезды, нанесли разметку, установили дорожные знаки и пешеходное ограждение. Также сделали участок для отвода воды с дороги и отрегулировали высоту люков.
На улице Связи от Куйбышевского шоссе до улице Соколовской заменили покрытие проезжей части, отремонтировали тротуар, подходы и съезды, установили пешеходные ограждения и остановки.
Кроме того, на дороге нанесли разметку, установили дорожные знаки и отрегулировали высотное положение люков. Подрядчик обустроил парковку для служебного транспорта.
Во время приемки дорог представители управления благоустройства отметили ряд незначительных недочетов. Подрядчик пообещал устранить недостатки в течение 10 дней.
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