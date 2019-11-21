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12:42, 21 ноября 2019 300
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Артисты музыкального театра представят в кафе «Фонтан» программу «По классике тоскуя»

Артисты музыкального театра представят в кафе «Фонтан» программу «По классике тоскуя»

В субботу, 30 ноября, в кафе «Фонтан» артисты Рязанского музыкального театра Сергей Гайдей, Наталья Нелюбина и Антон Свиркин представят концертную программу «По классике тоскуя».

По словам участников, главной особенностью концерта станет оригинальный микс стилей, жанров и эпох: арии из оперетт, старинные романсы, неаполитанские песни соседствуют в программе с песнями известных авторов-исполнителей новой эпохи — Вени Д’ркина, Тимура Шаова, Псоя Короленко, Юрия Наумова.

Формат концерта подразумевает под собой приятную встречу со зрителями и теплое общение о классике и не только. В вечере также участвуют концертмейстер Евгений Антипов и композитор и пианист Андрей Синецкий.

Билеты можно приобрести в кафе «Фонтан» или заказать по телефону +7 (953) 747-33-19.


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