А что в кино? «Давай разведемся», «Аванпост» и другие новинки

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Фото: Kinopoisk.ru
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша RZN.info расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
Комедия «Давай разведемся» режиссера Анны Пармас стала участником фестиваля «Кинотавр-2019», где завоевала приз зрительских симпатий. Еще одна российская новинка — фантастический фильм «Аванпост» Егора Баранова с Петром Федоровым в главной роли. Фантастический фильм «Малыш Джо» завоевал награду Каннского фестиваля в номинации «Лучшая женская роль».
А документальный фильм «Lil Peep: Все для всех» рассказывает историю удивительной и трагически короткой жизни рэпера Лил Пипа, от детства на Лонг-Айленде и стремительной популярности в юности с миллионами фанатов до внезапной смерти в 2017 году.
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