Воронежские депутаты обсудили с правительством социально-экономическое развитие области

Депутаты Воронежской областной думы обсудили с региональным правительством проект бюджета на 2020 год, развитие социальной сферы и экономики, реализацию нацпроектов и поддержку отдельных категорий граждан. В дискуссии участвовали губернатор Александр Гусев и председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов.

Гусев отметил совместную работу депутатского корпуса и правительства области над главным финансовым документом года, а также напомнил о наиболее значимых статьях расходов и новациях, заложенных в бюджет.

«Документ по-прежнему носит ярко выраженный социальный характер — более 60% всего объема расходов относится к социально значимым отраслям: здравоохранению, образованию, социальной защите, культуре и спорту. Мы исходим из того, что бюджет должен быть сбалансированным. Поэтому не только сохраняем и индексируем статьи расходов, но и добавляем новые меры поддержки», — сказал глава региона.

Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов рассказал о текущей работе парламента над главным финансовым документом региона. Он отметил, что проект регионального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021—2022 годов отвечает задачам развития экономики региона, выполнения социальных обязательств и улучшения качества жизни населения.

«Основные тренды бюджетной политики на трехлетний период также соблюдены, в том числе, сделан акцент на реализацию стратегических целей и национальных проектов — в 2020 году на выполнение нацпроектов в Воронежской области будет направлено порядка 19 млрд рублей, из них более 9 млрд — из региональной казны. В бюджете заложено значительное увеличение финансовой помощи муниципалитетам, на эти цели будет направлена почти треть всего бюджета области. „Бюджет развития“, включая три самых крупных направления — поддержку сельского хозяйства, Дорожный фонд, и областную адресную инвестпрограмму, составит почти 30 млрд рублей», — перечислил Нетесов.

Он отметил, что 25 ноября проект закона еще раз обсудят на заседаниях профильных комитетов с учетом поступивших замечаний и предложений. 3 декабря законопроект рассмотрят на пленарном заседании облдумы в первом чтении, а 17 декабря — во втором, окончательном чтении.

Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов также подчеркнул, что, помимо работы над бюджетом, сейчас идет формирование плана законодательной деятельности на 2020 год. По словам политика, эту работу также ведут совместно с правительством области.

Депутаты Воронежской облдумы озвучили ряд вопросов от избирателей, а также высказали предложения по мерам поддержки ряда категорий граждан.

В частности, председатель думского комитета по имущественным и земельным отношениям Роман Жогов поднял вопрос обеспечения бесплатными земельными участками льготных категорий граждан. В городе Воронеже в очереди на получение участка зарегистрированы более двенадцати с половиной тысяч человек, почти четверть из них — многодетные семьи. При этом в черте города нет земельных участков. Чтобы полностью закрыть очередь, нужно около пяти тысяч гектаров земли (около одной тысячи гектаров для многодетных семей). Парламентарий отметил, что частичным решением могло бы стать законодательное внедрение альтернативы — денежной компенсации вместо земельного участка.

Председатель комитета по охране здоровья Иван Мошуров затронул тему социальной поддержки первичного звена медработников. Напомним, что на федеральном уровне идет разработка новой современной модели оказания первичной медико-санитарной помощи, которая подразумевает выделение дополнительных средств, в том числе на оказание различных видов поддержки медработникам. По примерным подсчетам, можно говорить о полутора миллиардах рублей для Воронежской области в рамках модернизации первичного звена здравоохранения. В регионе сейчас анализируют состояние инфраструктуры и кадрового обеспечения первичного звена здравоохранения для выработки новых решений. Предполагается, что нововведения помогут создать эффективную систему привлечения кадров в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь.

Также в ходе встречи законодатели и руководители исполнительных органов власти обсудили тему экономического развития области, в частности, поддержку предприятий малого и среднего бизнеса, а также вопросы, касающиеся программы «Чистая вода» в сельских районах и ремонт конкретных социальных объектов. Кроме того, депутаты подняли тему активизации работы с молодежью, и предоставления льгот учителям начальных классов, особенно в сельской местности.