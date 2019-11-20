В Солотче пропал 13-летний подросток

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В Солотче пропал 13-летний Исон Семенов. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «
В последний раз подростка видели 12 ноября, с тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 160 сантиметров, нормального телосложения, волосы темные, глаза карие.
Одежда: неизвестно.
Всех, кто что-то знает о пропавшем, просят звонить по номерам 8 800 700 54 52, 112.
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