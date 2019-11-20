В Рыбновском районе установили памятник Герою Социалистического труда

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Фото: Издательство «Пресса»
В понедельник, 18 ноября, в селе Ходынино Рыбновского района установили памятник Герою Социалистического труда Алексею Кирюшину. Автором бюста стал скульптор Юрий Хвостишков, пишет издательство «
Монумент установили рядом с административным зданием ООО «СПК имени Куйбышева», так как в 1954—1973 годах Кирюшин был председателем колхоза имени Куйбышева.
«Алексей Дмитриевич смог вывести предприятие в число передовых хозяйств района и области. В своей работе он опирался на высококвалифицированные кадры», — отметил директор ООО «СПК имени Куйбышева».
Внучка Алексея Кирюшина поблагодарила всех причастных к установке памятника. «Думаю, дедушка был бы рад, что о нем помнят», — сказала она.
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