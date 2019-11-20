В Рязани пообещали рост зарплаты до 40,5 тысячи рублей

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Фото: Pixabay.com
В Рязани среднемесячная заработная плата к 2022 году вырастет до 40,5 тысячи рублей. Это заявил министр промышленности и экономического развития Рязанской области Андрей Ворфоломеев на заседании облдумы в среду, 20 ноября.
По его словам, в регионе продолжится активная политика занятости, направленная на оказание содействия в трудоустройстве и обеспечении потребности предприятий в кадрах. Планируется, что уровень безработицы составит 0,8%.
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