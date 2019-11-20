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Фото: Рязанская епархия
В среду, 20 ноября, в Рязань привезли мощи Николая Чудотворца. Об этом
Ковчег с частицей мощей встретили у Крестовоздвиженского храма. Его доставили из Иоанно-Богословского монастыря в Пощупове.
«Святитель Николай Чудотворец на протяжении многих веков остается одним из самых известных святых, к которому обращаются верующие и даже представители других религий, — отметили в епархии. — В любых житейских нуждах в русском народе обращались к заступничеству святителя. Николая».
Поклониться мощам можно до 12 декабря. Храм открыт ежедневно с 7:00 до 19:00.
Напомним, 13 ноября
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