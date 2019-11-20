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16:28, 20 ноября 2019 529
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В Рязань привезли мощи Николая Чудотворца 2

В Рязань привезли мощи Николая Чудотворца

Фото: Рязанская епархия

В среду, 20 ноября, в Рязань привезли мощи Николая Чудотворца. Об этом сообщил сайт епархии.

Ковчег с частицей мощей встретили у Крестовоздвиженского храма. Его доставили из Иоанно-Богословского монастыря в Пощупове.

«Святитель Николай Чудотворец на протяжении многих веков остается одним из самых известных святых, к которому обращаются верующие и даже представители других религий, — отметили в епархии. — В любых житейских нуждах в русском народе обращались к заступничеству святителя. Николая».

Поклониться мощам можно до 12 декабря. Храм открыт ежедневно с 7:00 до 19:00.

Напомним, 13 ноября тысячная толпа собралась в Рязанском кремле ради другой святыни — привезенного пояса Богородицы.


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