В ночь на четверг в Рязанской области похолодает до -14 градусов

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Фото: Pixabay.com
В ночь на четверг, 21 ноября, в Рязанской области похолодает до -14 градусов. Прогноз
Температура воздуха днем -6, -1 градус.
По данным синоптиков, будет преимущественно без осадков.
Ночью и утром местами туман. На дорогах возможна гололедица.
Ветер юго-восточный, восточный, 3-8 метров в секунду.
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Мужчина, который сидел за рулем пострадавшей от удара легковушки, рассказал, что весь 2019 год пытается добиться статуса потерпевшего.