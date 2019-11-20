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20:41, 20 ноября 2019 193
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Названы опасные приложения для смартфонов

Названы опасные приложения для смартфонов

Специалисты назвали опасные приложения, которые не стоит устанавливать на Android и iOS. Всего есть несколько категорий таких программ, пишет Hi-tech Mail.ru.

В случае с Android это APK-файлы, загруженные из неавторизованных источников и устанавливаемые вручную. Отмечается, что такие приложения могут украсть ценную информацию и пароли.

Также специалисты не рекомендуют устанавливать приложения с подписками — астрологическими прогнозами, гаданиями, предсказанием будущего или гороскопами. Оформив подписку, пользователь лишается нескольких тысяч рублей в месяц.

Помимо этого, опасность создают подделки, маскирующиеся под известные приложения. Такие программы могут потребовать доступ к смс, контактам и другим личным разделам, что создает угрозу кражи информации.

Четвертая «опасная» категория — приложения, маскирующиеся под полезные инструменты. Например, приложение для погоды, требующее доступ к камере и SMS, или фонарик, которому вдруг необходима аудиозапись звонков или считывание адресной книги.

Специалисты также порекомендовали быть осторожными с альтернативными клиентами соцсетей.

Среди них есть проверенные приложения, но во многих случаях программы просто пытаются похитить логин и пароль, чтобы затем проникнуть в учетную запись.


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