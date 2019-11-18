Около памятника Ленину автомобиль врезался в ограждение

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В понедельник, 18 ноября, на площади Ленина автомобиль врезался в ограждение. Фото с места ДТП опубликовано в группе «
По словам очевидцев, за рулем иномарки был пожилой мужчина. На место происшествия выезжала скорая. По предварительной информации, у водителя случился сердечный приступ.
Официальной информации о произошедшем нет.
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