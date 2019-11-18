В полиции рассказали о ДТП на площади Ленина

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В пресс-службе регионального УМВД рассказали о
По предварительной информации, перед площадью Ленина водителю стало плохо, мужчина начал сбрасывать скорость, и машина докатилась до ограждения.
В результате ДТП никто не пострадал. Очевидцы вызвали водителю скорую. Его госпитализировали.
Фото из группы «
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьСпециалисты «Рязаньэнерго» выявили хищение энергии на 64,5 миллиона рублей
|
cледующая новость →Дело жительницы Шилова, убившей мужчину из-за супруга, направили в суд
Мужчина, который сидел за рулем пострадавшей от удара легковушки, рассказывал, что весь 2019 год пытается добиться статуса потерпевшего.