В Рязанской области объявили метеопредупреждение

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В ближайшие часы в Рязанской области ожидается туман. Об этом сообщила
В ближайшие 1-3 часа и утром во вторник, 19 ноября, на территории Рязанской области ожидается туман с видимостью до 200-500 метров.
В рязанском ГУ МЧС напомнили номера телефонов для вызова пожарных и спасателей: с мобильного 101 и 112 (единая дежурно-диспетчерская служба).
Единый «телефон доверия» ГУ МЧС России по Рязанской области —
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В 2019 году в федеральную программу «Формирование современной городской среды» попало 17 дворов и 22 многоэтажки в Рязани.