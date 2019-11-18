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18:32, 18 ноября 2019 236
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В Рязанской области объявили метеопредупреждение

В Рязанской области объявили метеопредупреждение

В ближайшие часы в Рязанской области ожидается туман. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В ближайшие 1-3 часа и утром во вторник, 19 ноября, на территории Рязанской области ожидается туман с видимостью до 200-500 метров.

В рязанском ГУ МЧС напомнили номера телефонов для вызова пожарных и спасателей: с мобильного 101 и 112 (единая дежурно-диспетчерская служба).

Единый «телефон доверия» ГУ МЧС России по Рязанской области — 8 (4912) 21-63-04.


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