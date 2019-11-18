Эксперты назвали лучшую докторскую колбасу

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Эксперты «Росконтроля» назвали лучшую докторскую колбасу среди отечественных марок. Результаты исследования опубликовала «
В проверке участвовали продукция брендов «Мираторг», «Велком», ъ"Окраина", «Заповедные продукты», «БахрушинЪ», «Микоян» и «Малаховский».
По ГОСТу, в составе изделий должны быть свинина, говядина, вода, куриные яйца или меланж, коровье молоко, сахар, соль и пряности, также допускается наличие аскорбиновой кислоты и фиксатора окраски — нитрита натрия.
В некоторых образцах нашли ингредиенты, которых быть в составе не должно. Например, в «Заповедных продуктах» были выявлены мясо птицы, крахмалосодержащий компонент (пшеничная мука), каррагинан, шкурка птицы, а в образце «БахрушинЪ» эксперты нашли кукурузную муку, изолят соевого белка, животный белок.
По итогам проверки, к покупке рекомендована докторская колбаса марок «Мираторг», «Велком» и «Окраина».
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