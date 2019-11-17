В понедельник отключат свет в двух рязанских поселках

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В понедельник, 18 ноября, отключат свет в двух рязанских поселках,
Из-за ремонта на воздушной линии с 9:30 до 16:00 электричества не будет по следующим адресам:
Работы проведет МУП «РГРЭС».
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При подаче тепла лопнули трубы на чердаке, и двухэтажку на улице Совхозной заливало на протяжении семи часов.