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С берегов рязанских рек и озер вывезли две тысячи кубометров мусора, об этом сообщили на
Мусор убрали в рамках экологической акции «Вода России». В уборке участвовали более двух тысяч жителей Рязанской области.
С апреля по октябрь вывезли мусор с берегов: озера Святого в Шиловском районе, реки Оки в черте Рязани и Шилова, реки Проня в Кораблинском и Михайловском районах, а также у озера Ласковское Рязанского района.
Всего расчистили берега порядка 47 водных объектов.
Кроме того, от мусора расчистили берег реки Дон в Милославском районе.
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