RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Главврач ОКБ пообщался с рязанскими студентами, встреча прошла 15 ноября в РязГМУ, сообщили на
Гость рассказал о работе Областной клинической больницы, уникальных операциях и сотрудниках.
Студенты, в свою очередь, расспросили Хубезова об обучении за границей, развитии здравоохранения и новых методиках в медицине.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанка Марина Воробьева стала второй на первенстве России по дзюдо
|
cледующая новость →В России упал спрос на сигареты
Мужчина, который сидел за рулем пострадавшей от удара легковушки, рассказывал, что весь 2019 год пытается добиться статуса потерпевшего.