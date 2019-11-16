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21:18, 16 ноября 2019 252
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В Касимовском районе установили мемориальную плиту в честь потомка Чингисхана

В Касимовском районе установили мемориальную плиту в честь потомка Чингисхана

Фото: Издательство «Пресса»

В пятницу, 15 ноября, в Касимовском районе установили мемориальную плиту в честь правителя из казахской ветви Чингизидов Ураз-Мухаммеда (Ораз-Мухаммеда). Он был одиннадцатым главой Касимовского ханства, сообщило издателсьтво «Пресса».

Трехметровая гранитная плита появилась на татарском кладбище в Старом Посаде. Памятник венчает стилизованный купол мечети. По всей длине мемориала идет надпись: «Ораз-Мухаммед Онданулы, 1573-1610. Казахский султан, правитель Касимовского ханства».

Инициатором установки плиты был чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов. Он приехал на церемонию открытия. Кроме того, там были руководитель аппарата регионального правительства Виталий Игнатенко, имам московской Соборной мечети Марат Аршабаев и местные чиновники.

Имангали Тасмагамбетову преподнесли подарки от «Новогодней столицы России 2020». В их числе были елочные игрушки.

Справка:

Согласно летописям, Ураз-Мухаммед в 1588 году попал в плен к русским. В сентябре его отправили в Москву, где тот проявил себя на службе и в 1600 году получил от Бориса Годунова Касимовское ханство.

Ураз-Мухаммед активно участвовал в событиях Смутного времени: сначала воевал на стороне царя Василия Шуйского, затем — на стороне самозванца Лжедмитрия II. Его убили в ноябре 1610 года наемники Лжедмитрия II во время совместной охоты на берегу Оки.

По легенде, Ураз-Мухаммед похоронен на татарском кладбище в деревне Старый Посад Касимовского района.


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