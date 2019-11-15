В Воронежской области открыли теплицы для выращивания шампиньонов за два с половиной миллиарда

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Фото: Pixabay.com
В Новоусманском района открыли теплицы для выращивания шампиньонов за два с половиной миллиарда рублей. Об этом
Руководитель ООО «Воронежский шампиньон» Игорь Зубков рассказал, что планирует производить ежегодно 36 тысяч тонн компоста и 12 тысяч тонн шампиньонов. Грибы хотят поставлять во все регионы ЦФО.
В одной теплице готовят компост для выращивания грибов. В солому добавляют органические и неорганические элементы и оставляют при определенных температуре и режиме циркулирования воздуха. Затем получившийся субстрат заражают мицелием (грибницей) и через какое-то время перевозят в специальные камеры во второй теплице, где растут шампиньоны.
Отмечается, что с одной «поставки» субстрата с мицелием можно получить три «волны» урожая, в среднем по 32-35 килограммов грибов с квадратного метра субстрата.
Производство уже запустили. Ожидается, что на полную мощность оно выйдет до конца этого года.
В теплицах работают 115 человек. На производстве появятся еще 135 рабочих мест.
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