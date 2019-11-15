Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:42, 15 ноября 2019 59
 0    0

В Воронежской области открыли теплицы для выращивания шампиньонов за два с половиной миллиарда

В Воронежской области открыли теплицы для выращивания шампиньонов за два с половиной миллиарда

Фото: Pixabay.com

В Новоусманском района открыли теплицы для выращивания шампиньонов за два с половиной миллиарда рублей. Об этом сообщил сайт администрации Воронежской области.

Руководитель ООО «Воронежский шампиньон» Игорь Зубков рассказал, что планирует производить ежегодно 36 тысяч тонн компоста и 12 тысяч тонн шампиньонов. Грибы хотят поставлять во все регионы ЦФО.

В одной теплице готовят компост для выращивания грибов. В солому добавляют органические и неорганические элементы и оставляют при определенных температуре и режиме циркулирования воздуха. Затем получившийся субстрат заражают мицелием (грибницей) и через какое-то время перевозят в специальные камеры во второй теплице, где растут шампиньоны.

Отмечается, что с одной «поставки» субстрата с мицелием можно получить три «волны» урожая, в среднем по 32-35 килограммов грибов с квадратного метра субстрата.

Производство уже запустили. Ожидается, что на полную мощность оно выйдет до конца этого года.

В теплицах работают 115 человек. На производстве появятся еще 135 рабочих мест.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
«Ростелеком» создаст крупнейший в стране интегрированный провайдер цифровых сервисов

«Ростелеком» создаст крупнейший в стране интегрированный провайдер цифровых сервисов

ПАО «Ростелеком» объявил о том, что совет директоров компании одобрил сделку по приобретению 55% долей ООО «Т2 РТК Холдинг» (Tele2 Россия).

Популярное
Комментируемое
Новое
9:49, 4 ноября 2019 3 971
Федеральный телеканал показал сюжет о смерти 14-летней рязанки в туалете больницы
17:22, 5 ноября 2019 4 997
В Рязани в бывшем «Доме книги» откроется «Макдоналдс» 33
14:23, 8 ноября 2019 3 453
Главные вопросы о «мусорной реформе» в Рязанской области 9
8:09, 10 ноября 2019 1 917
Из рязанского торгового центра женщина украла детские вещи
13:25, 13 ноября 2019 3 069
В полиции рассказали, как накажут нырнувшего в аквариум рязанца 9
Все новости
Голосования

Что бы вы хотели увидеть в Рязани к празднованию «Новогодней столицы»?

Окончание опроса: 1.12.2019
Архив голосований
Форум