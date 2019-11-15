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В Воронеже появится «Стена памяти». Ее сделают у дома №34 на улице Театральной рядом с памятным знаком «Жертвам бомбардировки в cаду Пионеров»,
Согласно проекту, «Стена памяти» из кортеновской стали должна стать олицетворением образа ранее существовавшего на этом месте сада. Кроме того, там же будет «Скамья скорби».
Памятный комплекс подсветят.
Территорию замостят гранитной брусчаткой, рабочие сделают бордюры и гранитный отсев, высадят кустарники.
Благоустройство начнут весной. По предварительным сметам, стоимость работ составит 4,7 миллиона рублей.
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В 2019 году в федеральную программу «Формирование современной городской среды» попало 17 дворов и 22 многоэтажки в Рязани.