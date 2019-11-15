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13:11, 15 ноября 2019 40
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В Воронеже появится «Стена памяти»

В Воронеже появится «Стена памяти»

В Воронеже появится «Стена памяти». Ее сделают у дома №34 на улице Театральной рядом с памятным знаком «Жертвам бомбардировки в cаду Пионеров», сообщил сайт администрации города.

Согласно проекту, «Стена памяти» из кортеновской стали должна стать олицетворением образа ранее существовавшего на этом месте сада. Кроме того, там же будет «Скамья скорби».

Памятный комплекс подсветят.

Территорию замостят гранитной брусчаткой, рабочие сделают бордюры и гранитный отсев, высадят кустарники.

Благоустройство начнут весной. По предварительным сметам, стоимость работ составит 4,7 миллиона рублей.

Фото с сайта администрации Воронежа


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