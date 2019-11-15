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В Дягилеве появятся дополнительные остановки транспорта, об этом сообщили на
В четверг, 14 ноября, сотрудники управления транспорта и благоустройства города встретились с жильцами и представителями ТОС поселка Дягилево. Они обсудили размещение и благоустройство новых остановок на улице Дягилевской.
В частности поступило предложение оборудовать остановку в районе 4-го Аллейного проезда, а также в районе улиц Урожайной и Парковой.
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