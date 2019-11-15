Николай Любимов встретился с делегацией из Саксонии

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В пятницу, 15 ноября, Николая Любимов встретился делегацией из Саксонии. Об этом он
Губернатор отметил, что зарубежных коллег интересует кооперация в станкостроении.
«Они уже посетили несколько наших крупных промышленных предприятий. Будем расширять партнерство в станко- и машиностроении, фармацевтике, легкой промышленности, сфере биотехнологий», — подчеркнул Любимов.
Кроме того, Николай Любимов рассказал, что вместе с уполномоченным представителем Департамента содействия экономике Саксонии Либлем Манфредом они успешно работали в Калуге.
«Теперь надеемся на продуктивное сотрудничество в Рязани», — заключил губернатор.
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