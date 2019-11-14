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12:56, 14 ноября 2019 74
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Жительница Воронежской области больше месяца избивала больного сына из-за его плача

Жительница Воронежской области больше месяца избивала больного сына из-за его плача

Жительница Калачеевского района больше месяца избивала больного сына из-за его плача. Об этом сообщили в воронежском следкоме.

По предварительным данным, с 7 августа по 12 сентября 32-летняя женщина била больного ребенка по голове и телу, когда тот капризничал и плакал.

Мальчика передали в социальное учреждение.

Отмечается, что женщину ранее привлекали к ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП («Ненадлежащее исполнение родителем обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних»). На нее завели уголовное дело по статье 156 УК («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).


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