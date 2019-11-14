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21:24, 14 ноября 2019 60
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В Instagram стали скрывать лайки под постами пользователей

В Instagram стали скрывать лайки под постами пользователей

Фото: Pixabay.com

В четверг, 14 ноября, Instagram в тестовом режиме стали скрывать лайки под постами пользователей. Об этом сообщается на странице соцсети в Twitter.

Ставшие участниками теста пользователи теперь не видят общее число лайков и просмотров под фотографиями и видео в ленте, если они размещены не ими. Они могут наблюдать лишь имена нескольких людей, которые отметили снимки как понравившееся.

Первые тесты в Австралии, Бразилии, Ирландии, Италии, Канаде, Новой Зеландии и Японии дали положительные результаты. Из=за этого географию программы расширили.

Ранее в соцсети пояснили, что решили скрывать лайки, чтобы «снизить уровень давления» и «чувства соревнования».


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