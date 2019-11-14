В Instagram стали скрывать лайки под постами пользователей

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Фото: Pixabay.com
В четверг, 14 ноября, Instagram в тестовом режиме стали скрывать лайки под постами пользователей. Об этом сообщается на странице соцсети в
Ставшие участниками теста пользователи теперь не видят общее число лайков и просмотров под фотографиями и видео в ленте, если они размещены не ими. Они могут наблюдать лишь имена нескольких людей, которые отметили снимки как понравившееся.
Первые тесты в Австралии, Бразилии, Ирландии, Италии, Канаде, Новой Зеландии и Японии дали положительные результаты. Из=за этого географию программы расширили.
Ранее в соцсети пояснили, что решили скрывать лайки, чтобы «снизить уровень давления» и «чувства соревнования».
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